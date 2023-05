Incidente a Murialdo, donna rimane incastrata nell’auto ribaltata: soccorsi in azione

Murialdo. Preoccupazione questa sera intorno alle 19,30 a Murialdo. Secondo quanto appreso, un’autovettura, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in località Borgata Pallareto. A rimanere intrappolata nell’abitacolo una donna.

Partita la chiamata al 112, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre a un’ambulanza della croce verde di Muriando e l’automedica del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo. Per permettere alla donna di essere liberata dalle lamiere del mezzo stanno intervenendo anche i vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.ivg.it