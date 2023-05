Ju jitsu ai Prati di Vezzano, domenica arrivano trecento atleti da tutta Italia

Impegnativo week-end nei giorni 13 e 14 maggio per il Ju jitsu ai Prati di Vezzano per lo svolgimento del terzo Memorial Gianfranco D’Oca, un appuntamento divenuto ormai tradizionale per ricordare la figura del maestro di arti marziali di Novi Ligure, già responsabile nazionale ACSI per Ju jitsu. La manifestazione è organizzata dal Settore Ju jitsu dell’ACSI, ente nazionale di promozione sportiva, insieme all’omologa sezione nazionale dello CSEN, e della sezione italiana della scuola tradizionale Tamashii Ryu, scuola che ha ai Prati di Vezzano un importante centro di diffusione. La giornata del sabato sarà dedicata a stage aperti e ai praticanti le quattro discipline marziali giapponesi, con maestri internazionali, per poi avere la gara “settori”, ovvero un confronto sulle principali tecniche del cosiddetto “metodo Bianchi”, il sistema didattico in cui il maestro Gino Bianchi, genovese, “incasellò” le tecniche di Ju jitsu apprese in Cina da militari giapponesi mentre si trovava come fuciliere di Marina del San Marco nella mini-colonia italiana di Tientsin. Al Maestro Bianchi e alla sua storia dedicata una mostra itinerante che sarà possibile visitare in occasione della manifestazione. Domenica mattina, invece, il programma prevede le gare di combattimento (“fighting system”) con la partecipazione di circa 300 atleti appartenenti a società sportive di tutta Italia associate agli Enti di promozione sportiva organizzatori.

