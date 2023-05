“Rendiamo l’utero in affitto reato universale. Donne e bambini non sono in vendita”. Con questo slogan e soprattutto con queste finalità, la Lega ha organizzato una raccolta firme. E’ possibile firmare sia sul sito della Lega (legaonline.it/nouteroinaffitto) sia presso i gazebo.

Nel fine settimana particolarmente significativo della festa della mamma, il gazebo sarà presente:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com