Litiga con il padre della fidanzata e lo ferisce con un coltello, denunciato

Un 27enne italiano con precedenti penali è stato portato in Questura e denunciato per lesioni aggravate dopo un convulso pomeriggio culminato con l’aggressione al padre della sua attuale compagna. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.00 a Pegazzano dove è intervenuto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura della Spezia dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite, poi degenerata in rissa, fra due uomini. Giunti sul posto gli operatori delle Volanti hanno appurato che la lite aveva riguardato un giovane noto agli agenti per precedenti vicende giudiziarie ed il padre della sua attuale compagna, e che il diverbio era scaturito per la gestione della relazione sentimentale tra i giovani profondamente osteggiata dal genitore.

Alcuni cittadini presenti hanno indirizzato gli agenti sul luogo teatro della lite, dove hanno trovato una persona anziana riversa a terra in stato di agitazione e un ragazzo oltre una cancellata che urlava al suo indirizzo alcune frasi minacciose. Gli agenti si sono immediatamente prodigati per soccorrere l’anziano, il quale aveva riportato una ferita all’altezza dello sterno dovuta ad un colpo ricevuto dal ragazzo che aveva cercato di colpirlo con un coltello da cucina procurandogli, come detto, una ferita superficiale. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del Sant’Andrea per gli accertamenti del caso, al termine dei quali – escluse particolari lesioni – è stato dimesso. Nel frattempo il ragazzo è stato fermato mentre nelle immediate vicinanze è stato trovato anche il coltello usato per l’aggressione che è stato subito sequestrato. Contestualmente, gli agenti intervenuti hanno anche provveduto a calmare la fidanzata dall’aggressore, anch’essa nota agli operatori e che, a causa del litigio che aveva visto coinvolto il padre, si trovava in uno stato di forte difficoltà emotiva. La posizione dell’aggressore sarà sottoposta al vaglio dell’Autorità giudiziaria per una più puntuale specificazione dei profili di responsabilità.

(immagine di archivio)

