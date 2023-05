Marassi, in 200 in piazza contro lo Skymetro: “È più uno slogan che un progetto”

Genova. Circa 200 persone, con tanto di interventi musicali, hanno manifestato in piazza Romagnosi, a Marassi, per dire no al progetto dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana in Sopraelevata che dovrebbe collegare Brignole a Molassana. Due grandi striscioni sono stati appesi al ponte Serra: “No Skymetro Valbisagno Sostenibile” e “Sì tram, salviamo la vallata”.

La manifestazione è stata indetta dal comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile anche allo scopo di raccogliere i fondi necessari per preparare il ricorso al Tar, non appena sarà pubblicato un atto impugnabile. Per questo è stato organizzato un aperitivo di finanziamento al circolo Bianchini.

