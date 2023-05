Meeting di Savona, nella 4×100 femminile anche il quartetto azzurro bronzo agli Europei 2022

Savona. Al 12° Meeting Internazionale Città di Savona la velocità femminile sarà azzurrissima. Se gli olimpionici della 4×100 Filippo Tortu e Lorenzo Patta e cinque atleti sotto i 10 secondi di personale nobiliteranno i 100 metri maschili, le gare di sprint delle donne non avranno solo nella britannica iridata 2019 e primatista del meeting Dina Asher-Smith (già annunciata al via dei 200 metri) il piatto forte: la pista della Fontanassa nel complesso sportivo “Giulio Ottolia” sarà anche un momento importante per vedere all’opera le principali sprinter italiane.

Gli appassionati di atletica ricorderanno sicuramente l’emozionante medaglia di bronzo conquistata dall’Italia femminile nella 4×100 nell’ultima gara in programma agli Europei 2022 a Monaco di Baviera: tutto il quartetto azzurro sarà al via del Meeting di Savona, tappa Challenger del World Athletics Tour. Per Zaynab Dosso, prima frazionista di quel quartetto, Savona evoca certamente dolci ricordi: in Liguria ha infatti realizzato i migliori tempi della carriera sui 100 metri, entrambi l’anno scorso, 11.19 del personale in batteria (a 5/100 dal record italiano) e 11.21 per vincere la finale. Da Savona Zaynab ripartirà con il debutto individuale outdoor dopo una stagione al coperto rimasta incompiuta a causa di un infortunio.

