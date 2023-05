Mirri (Cambia Carcare): “È il momento di cambiare, riprendiamoci la città dopo 15 anni”

Carcare. È emozionato Rodolfo Mirri durante il lungo discorso tenuto al centro polifunzionale per l’evento di chiusura della campagna elettorale di “Cambia Carcare”. Un discorso nel quale il candidato sindaco, questa sera, ha ripercorso i punti principali del programma e ripetuto più volte una parola che, come si evince anche dal nome scelto per la sua squadra, rappresenta una priorità: cambiamento.

“Carcare ha bisogno di una svolta vera, un percorso coraggioso che cambi il modo di intendere la politica e la cosa pubblica nel nostro paese – ha detto di fronte al folto pubblico presente – Per noi i cittadini vengono prima di tutto e nessuno deve rimanere indietro, la nostra sarà un’amministrazione del dialogo”.

