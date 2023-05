Nuovo Galliera, Pirondini (M5s): “Ennesima gara flop, finirà mai questa soap opera?”

Genova. “Quanta acqua sotto i ponti, dal lontano 2018 quando il carrozzone regionale, con il duo Toti-Viale in testa, volle illustrare lo stato dell’arte in merito al progetto sul nuovo Galliera. In quell’occasione, la destra volle attaccare il M5S, “reo” di essersi schierato contro un’operazione tutt’altro che trasparente. Oggi, a oltre cinque anni di distanza, facciamo i conti con l’ennesima frenata e l’ennesima gara flop“. Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Ricordiamo bene le parole di allora del presidente di Regione Toti, secondo cui oggi (27 febbraio 2018, ndr) finalmente facciamo suonare il colpo di gong per l’avvio di questo progetto. Ci daremo pace se il M5S non è d’accordo, purché non chieda il rimborso degli accessi agli atti perché siamo stufi di far pagare ai cittadini le loro intemperanze politiche. A questo punto, corre l’obbligo di chiedere a Toti: dica lui, semmai, quanto è costato ai cittadini questo infinito tira e molla a trazione centrodestra?”, prosegue Pirondini.

