Piano sociosanitario, si apre il confronto tra opposizioni in Regione e sindacati

Genova. Si è tenuto nella giornata di ieri l’incontro tra le opposizioni in Consiglio regionale e le organizzazioni confederali Cgil, Cisl e Uil in merito al nuovo piano sociosanitario e allo stato della sanità in Liguria.

Al centro del confronto, la preoccupazione rispetto alla tenuta del sistema socio sanitario ligure, stretto tra diverse crisi che riguardano i tempi d’attesa, i pronto soccorso, il personale, la cronicità e l’invecchiamento della popolazione, con la necessità di ripensare i servizi e gli investimenti in un quadro di progressivo calo di risorse a livello nazionale.

» leggi tutto su www.genova24.it