Pnrr, programma Gol: in Liguria presi in carico 20mila utenti dai centri dell’impiego

Genova. Sono 19.554 in Liguria le persone inserite, ad oggi, nel programma GOL, avviato nel luglio del 2022 e incardinato nella missione 5 Inclusione e Coesione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; già partiti 4 corsi di formazione, altri 99 sono in fase di iscrizione e quindi pronti a partire; per ulteriori 81 saranno a breve aperte alle iscrizioni.

Il presidente della Regione Liguria, insieme agli assessori al Lavoro e alla Formazione, ha fatto il punto della situazione con i tecnici degli uffici regionali in relazione a questo specifico programma, finanziato attraverso il PNRR: alla Liguria sono già stati assegnati poco più di 21 milioni di euro, in attesa di ulteriori 20 milioni di euro che verranno assegnati alla nostra regione attraverso il prossimo decreto di riparto delle risorse per il 2023. L’obiettivo entro fine anno è quello di inserire nel programma GOL ulteriori 17.400 persone: di queste, da inizio anno già 6.272 sono state prese in carico dai centri per l’impiego e dalla rete degli organismi accreditati al lavoro e delle agenzie formative.

