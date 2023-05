Liguria. Concluso il campionato di Serie A, con la retrocessione del CUS Genova, la Pro Recco cercherà la salvezza nei play out affrontando prima a Genova (21 maggio) i veneti del Vapolicella, poi fuori casa i romani di Corviale del Villa Pamphili, questa domenica terminerà anche la Serie B per il Savona.

In questa categoria il club ligure sarà ospite del Bergamo ma, anche in caso di una eventuale sconfitta, i biancorossi si confermeranno in classifica con un più che onorevole settimo posto.

