Sindaco e dirigente non accettano l’invito in commissione Garanzia e controllo, Sommovigo: “Disdicevole, rinnovo la richiesta”

“Sono rimasta alquanto sorpresa e sconcertata dal rifiuto da voi opposto a partecipare alla prossima seduta della Commissione di garanzia e controllo”. Piera Sommovigo, presidente della commissione in questione, si rivolge così al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e al dirigente Mario Piazzini in seguito alla comunicazione di non partecipazione alla seduta convocata per il prossimo 19 maggio per approfondire le questioni legate al recente concorso comunale per Istruttore direttivo culturale.

“In primo luogo, a prescindere dall’utilizzo delle medesime argomentazioni da parte di entrambi, in quanto, come credo sia a voi ben noto, la commissione Garanzia e controllo non costituisce una sorta di tribunale e non effettua un controllo giuridico sugli atti pari a quello effettuato dal competente giudice amministrativo. Non ha tali poteri, costituendo un organo di controllo e, appunto, di garanzia sull’attività della pubblica amministrazione che ben può (anzi, deve) essere esercitato indipendentemente dall’azione giudiziaria presso i competenti organi. Non hanno, quindi, alcun valore o rilevanza le vostre argomentazioni in ordine al fatto che gli atti delle procedure sono stati regolarmente pubblicati (e ci mancherebbe!) e che nessun ricorso è stato proposto. Trattasi, infatti, di aspetti che non rilevano ai fini della commissione e che comunque non incidono sulla vostra presenza alle sedute della stessa, alle quali, lo si ricorda, avete il dovere di partecipare.

Inoltre – prosegue Sommovigo nella lettera inviata al sindaco e al dirigente e in seguito alla stampa – il fatto che non siano stati proposti ricorsi non costituisce di per sé una garanzia in relazione alla legittimità degli atti. Altrimenti, nella nota vicenda del comandante della Polizia locale, l’amministrazione, che ha perso in Consiglio di Stato, avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità degli atti adottati (in quanto statuita dal massimo organo di giustizia amministrativa) e agire di conseguenza. Ciò non è avvenuto, ma non è questa la sede per discuterne”.

“In secondo luogo, ritengo che sia alquanto disdicevole, nei confronti della scrivente quale presidente, del commissario che ha richiesto la convocazione della commissione e dei commissari stessi, ritenere autonomamente irrilevante, se non inutile la propria partecipazione alla commissione. Partecipare e rendere note le motivazioni dei propri atti e comportamenti non può mai essere ritenuta inutile o irrilevante, tanto più quando è l’organo consiliare deputato a richiedere la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione alla relativa seduta e allorquando il ruolo rivestito impone la presenza dei medesimi. Invito, quindi, nuovamente le SS.VV. a partecipare alla seduta che verrà convocata a breve al fine di fornire i chiarimenti e le informazioni che saranno richieste.

Vi avverto – conclude Sommovigo – che la presente comunicazione verrà inoltrata agli organi di stampa, convocati per la seduta, e che un eventuale, ulteriore rifiuto da parte vostra verrà segnalato ai competenti organi”.

L’articolo Zurkowski torna a disposizione proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com