Spazio esposizioni nella Torre pentagonale, inaugurazione a giugno con una mostra di Tacchini

La Torre pentagonale di Arcola, in Piazza Muccini, diventa un luogo d’arte. Questa la deliberazione dell’amministrazione comunale, che in particolare intende renderla uno spazio per esposizioni temporanee di opere di artisti e associazioni che promuovano la conoscenza del territorio e del paesaggio, delle sue peculiarità antropologiche, storiche e artistiche.

Come si arriva a questa novità? Come spiega la delibera della giunta comunale arcolana, c’è la volontà di Palazzo civico di “rendere omaggio ai prodigi e alle fantasticherie di Walter Tacchini, artista arcolano dal respiro internazionale, il quale tuttavia ancora risiede ed ha lo studio nel borgo di Trebiano e che, grazie alle sue realizzazioni ed esposizioni, ha contribuito a far conoscere il nostro territorio oltre i confini nazionali”. E l’artista, dal canto suo, “ha espresso entusiasmo circa la realizzazione di un progetto di valorizzazione dell’arte, nel contesto storico-architettonico del borgo di Arcola”. Di qui, rilevato la giunta “che ad oggi non esiste, sul territorio arcolano, alcuna struttura, area o edificio pubblico con funzioni museali o specificamente adibiti all’esposizione temporanea di opere di artisti locali”, la decisione di destinare all’arte la torre degli Obertenghi, realizzata attorno al X secolo, denominando l’area espositiva che sarà allestita al suo interno come La Pentagonale – Map Museo di arti e paesaggi Arcola.

Per l’inaugurazione, in agenda per il 3 giugno prossimo, ecco la mostra “Archetipi danzanti” del maestro Tacchini unita all’esposizione di maschere africane della Collezione Castiglioni di Varese, insieme a a sculture, quadri e mobili rigenerati dall’Associazione Liguria Vintage e da alcune opere di Tacchini esposte allo stabilimento Crastan di Romito. La mostra avrà durata annuale, fino al giugno 2024, e vedrà un contributo del Comune di Varese. “Archetipi danzanti” nel 2022 è stata proposta con successo a Varese, in dialogo con le maschere africane della collezione Castiglioni, e a Como. L’artista arcolano si è altresì occupato delle pitture e delle installazioni della recentemente restaurata Sala Pertini, la ex sala consiliare arcolana.

