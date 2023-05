Tentato scippo in stazione, il ladro cerca di scappare tra i binari e rischia di essere investito dal treno

Un tentativo di scippo che a tratti è sembrato la scena di un film. Peccato però che le persone coinvolte nell’episodio di cronaca che è andato in scena in stazione centrale potevano seriamente rischiare la vita per l’arrivo di un treno. E’ accaduto oggi pomeriggio attorno alle 16 dove numerosi pendolari si trovavano in attesa dei propri convogli. Tra i numerosi presenti anche un viaggiatore, sulla quarantina, che con il suo bagaglio aspettava il treno per Roma Termini. Sulla banchina c’erano decine viaggiatori e tra chi guardava gli orari ed eventuali ritardi ha fatto capolino un ragazzo sulla ventina, con i capelli biondissimi quasi platino.

Il giovane si è affiancato al quarantenne e in un batter d’occhio ha allungato la mano e preso il bagaglio dell’uomo. Questi si è accorto dello scippo e si è lanciato all’inseguimento gridando “Aiuto! Al ladro!”. Il fuggitivo correva come una lepre con l’inseguitore alle calcagna e per cercare di seminarlo ha commesso un gesto che poteva rivelarsi fatale: è saltato giù dalla banchina finendo in mezzo ai binari, mentre un convoglio in arrivo dalle Cinque Terre già si stagliava sul binario a breve distanza dai marciapiedi della stazione. Il 20enne ormai alle strette e in una situazione pericolosissima ha lasciato la refurtiva per sparire nel nulla. Il proprietario del bagaglio è riuscito a recuperarlo, aiutato dai presenti. La presenza della Polfer e delle numerose telecamere in zona potranno far luce sul resto della vicenda.

