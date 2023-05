“Vogliamo spazi gratuiti per eventi sociali”, domani in centro storico il presidio di Genova che osa

Genova. Domani dalle 18 alle 22 gli attivisti di Genova che osa saranno in piazza De Marini per chiedere spazi gratuiti a disposizione di chiunque voglia organizzare iniziative ed eventi e favorire relazioni sociali.

“La nostra città non offre spazi di aggregazione, al chiuso o all’aperto, dove poter organizzare eventi ed iniziative dal basso, liberi da costosi affitti e complicate autorizzazioni Se vuoi organizzare una qualunque attività devi per forza rivolgerti a privati e pagare per avere uno spazi”, si legge nella petizione che ha raccolto in pochi giorni oltre mille firme ed è promossa da Genova che osa insieme a UDS Genova, Spazio 126, Sinistra Universitaria, Good Kids, Fridays for Future, e a cui ha aderito anche Caritas.

