Camogli: San Fortunato, la processione e il saluto con 21 colpi

Qualche goccia di pioggia ha accompagnato l’inizio della processione di San Fortunato, a Camogli, vigilia della Sagra del pesce. Come da tradizione dalla basilica di Santa Maria Assunta ha preso avvio la processione con l’Arca del Santo, portata a braccia per le vie dai ragazzi dell’Associazione Culturale “San Fortunato”. Ad accompagnarla dom Francesco Pepe, priore del monastero del Benedettini Olivetani con don Francesco Mortola, la Banda “Città di Camogli”, la Confraternita di Ruta con il caratteristico Cristo, i fedeli, parte dell’amministrazione comunale (il sindaco Francesco Olivari; il suo vice Elisabetta Anversa; il presidente del consiglio comunale Anna Arnoldi; l’assessore Agostino Revello) e parte dei candidati alle elezioni comunali di domani e dopodomani; il comandante della stazione dei carabinieri Marco Torri; Federica Pesle, comandante della polizia municipale; il comandante della capitaneria di porto Mario Zappalà. Al termine, in basilica, la benedizione con le reliquie del Santo.

Dopo la sosta sul lungomare e i 21 colpi, il rientro in basilica dell’Arca e dei Cristi percorrendo di corsa la ripida scalinata. Tanti gli applausi.

