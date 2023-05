Champions League, la Pro Recco doppia lo Jadran: 14 a 7

Recco. La Pro Recco vince alla “Ferro” contro lo Jadran Spalato per 14-7 e mantiene il secondo posto nel gruppo A di Champions League. Mister Sukno rinuncia a Echenique non in perfette condizioni, ma ritrova Aicardi ai due metri in coppia con Hallock. Nello Jadran Spalato assente l’ex Niksa Dobud.

Biancocelesti subito sul pezzo: la sblocca Younger da posizione 2, raddoppia Hallock al centro sfruttando la prima superiorità assegnata dal duo Vogel-Bourges. Dopo il rigore trasformato da Butic, la Pro Recco dilaga con tre sassate di Velotto, Ivovic e Fondelli che impallinano Marcelic e chiudono il tempo sul 5-1.

