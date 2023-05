Dalla Regione Liguria 140mila euro per diffondere le tradizioni liguri nel mondo

Genova. “Abbiamo approvato in Giunta il piano attuativo da 140mila euro per promuovere gli interventi regionali per l’anno 2023 in materia di emigrazione“. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico, con delega all’Emigrazione, Andrea Benveduti.

Un programma, regolato dalla legge regionale n.3/2020 “Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati”, articolato in quattro sezioni: iniziative dirette della Regione Liguria, interventi in favore degli emigrati liguri, interventi di solidarietà, interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale.

