Dragowski 6,5 – Apre la mano su una fiondata di Theo, chiude l’angolo su Tonali che centra il palo e fa mole su Diaz che coglie un altro legno. La difesa oggi lo aiuta davvero tanto.

Wisniewski 8 – Rebic non sarà Giroud e Origi non sarà Leao, ma non va mai in affanno neanche quando scende Theo. Di testa non ha avversari e poi sblocca la partita. E’ nata una stella.

