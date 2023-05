Festa della Mamma, in piazza De Ferrari un pomeriggio di festa per bimbi e famiglie

Genova. “Mamma mi ha donato il suo midollo dandomi così anche una nuova vita”, “Mi ha accolto con amore con la scelta di adottarmi”, “La mia sorellina e l’album dei calciatori”, Il mio fedele amico a quattro zampe Nino”, “La capacità di ridere anche nelle situazioni difficili”, “Credere in me, sempre”, “Il mio fratel… no, scherzo, è il dinosauro di Jurassic World!”, “La mia sorellina Iris”. Sono alcune delle frasi inviate alla Regione Liguria per festeggiare insieme la Festa della mamma, rispondendo alla domanda: “Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?”.

Come per i contest passati, le frasi raccolte verranno proiettate nelle serate di oggi, sabato 13, e domani, domenica 14 maggio, sugli schermi della Sala della Trasparenza, mentre le più emozionanti saranno protagoniste anche sul maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione.

