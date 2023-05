Il porto di Genova protagonista al Transport Logistic di Monaco di Baviera

Genova. Al Transport Logistic Monaco, la più importante fiera internazionale dei trasporti, logistica e portualità conclusa il 12 maggio, l’Autorità portuale di Genova è stata riconosciuta come interlocutore qualificato e rappresentativo di un cluster marittimo nevralgico per gli scambi commerciali globali e per l’economia del sistema Europa.

Lo stand dei Ports of Genoa ha visto la partecipazione straordinaria dell’Ambasciatore Italiano in Germania Armando Varricchio, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e del Ceo di Messe München Group Stefan Rummel.

» leggi tutto su www.genova24.it