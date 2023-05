Incidente mortale, lunedì 15 maggio a Cairo i funerali di Elia Rossi

Cairo Montenotte. Si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 15 maggio, alle 15, nella chiesa di San Lorenzo, a Cairo, i funerali di Elia Rossi. La salma ora giace nella cappella di San Rocco, dove domani (domenica 14 maggio), alle 17,30, verrà recitato il Santo Rosario.

Il 26enne è deceduto in seguito ad un tragico incidente d’auto, avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3,20, sulla variante del Vispa. Insieme a lui, a bordo, anche due suoi amici, una ragazza e un ragazzo, che fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave.

