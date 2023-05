L’esilio forzato delle Clarisse che trasformò il monastero in scuola e poi in manicomio

Dunque, il convento delle Clarisse, superati gli intoppi iniziali, dal primo Seicento s’era incamminato per una strada in discesa. Ma mai fidarsi delle apparenze. A fine Settecento venne fuori un impensato scoglio la cui quasi improvvisa venuta fu l’ideologia che, come noto, si mette sempre di traverso per agitare anche le acque più tranquille. Successe così che in quei giorni il governo giacobino che avendo soppiantato l’antica Repubblica marinara

governava all’ombra della Lanterna, decise di seguire il modello della Francia, prossima non solo in senso spaziale ma pure per le idee. Fu pertanto deciso di sopprimere gli ordini religiosi e di incamerare le rispettive proprietà per convertirle ad usi civili.

Siccome la mannaia della ghigliottina repubblicana non risparmiò nessuno o quasi, sotto la sua lama cadde anche il convento delle Clarisse: le monache furono mandate a Albaro e la loro ex casa fu utilizzata per il beneficio esclusivo della comunità sprugolotta, impiegata per tanti e diversi scopi che si successero nel tempo. Subito, l’antico monastero fu destinato a edificio scolastico. Dapprima ospitò la scuola primaria, poi fu riservato al solo ginnasio dove si iniziava la formazione della meglio gioventù della plaga. Da scuola venne convertito in manicomio e subito dopo funzionò da lazzaretto durante il funesto colera del 1884 per diventare poi a inizio Novecento il ricovero di mendicità che ospitava i vecchietti, gli anziani soli e privi di risorse.

