Passeggera di nave da crociera colpita da ictus, prelevata dall’elicottero Drago

Dalla Direzione Marittima della Liguria – Capitaneria di porto Guardia costiera

Nella serata odierna, alle ore 18:44, la sala operativa della Capitaneria di porto di Genova – 1° mrsc – riceveva, per il tramite della centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, richiesta di assistenza medica da parte della m/n Msc Seashore, in navigazione a circa 21 miglia a sud di Genova, per una passeggera di 65 anni di nazionalità brasiliana, che necessitava di immediate cure mediche in quanto colpita da un principio di infarto e da un’emorragia cerebrale. la sala operativa della Capitaneria di porto di Genova – 1° mrsc – accertata la pronta disponibilità dell’elicottero dei vigili del fuoco, procedeva prontamente al coordinamento dei soccorsi disponendo, pertanto, l’inversione di rotta della sopra citata unità ed inviando per un rendez – vous con la nave l’elicottero sopra menzionato e la m/v cp 830. Alle ore 19:54 la paziente dopo essere stata verricellata, veniva recuperata a bordo del predetto elicottero e veniva immediatamente trasportata all’ospedale San Martino per le cure necessarie.

