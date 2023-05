Pioli non trova scuse: “Una ripresa con disattenzioni che ci sono costate la partita”

Fatal La Spezia, ormai entrato con merito nel vocabolario del Milan. Stefano Pioli commenta sconsolato il nuovo ko dei rossoneri al Picco, il secondo in tre anni: “Nelle due ultime prestazioni non siamo stati quelli che possiamo essere. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e una ripresa con poca precisione e qualche disattenzione che è costata la partita”, analizza Pioli, in un momento molto delicato per il Milan, nel post gara a colloquio con i propri tifosi a pochi giorni dal derby di ritorno in semifinale di Champions League: “Le assenze non aiutano in questo momento ma dobbiamo fare di più, al di là di chi c’è e non c’è. Il confronto con i tifosi è una cosa positiva, il negativo è il risultato. Siamo andati a salutarli come sempre, sia nel positivo che nel negativo, e ci hanno stimolato per martedì”, conclude il tecnico rossonero.

