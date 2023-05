Sampdoria, Ferrero: “Cedo a un euro. Garrone? Mi disse che sarebbe intervenuto in caso di difficoltà”

Torna a parlare Massimo Ferrero. Lo ha fatto rilasciando una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il passaggio cruciale è stata l’affermazione di essere disposto a “cedere le quote della Sampdoria a un euro”.

Ferrero ha raccontato che è stato Edoardo Garrone a contattarlo perché non voleva proseguire con la Sampdoria la cui gestione comportava perdite. “Garrone – si legge ne La Gazzetta – mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un euro, non voglio nulla per me”.

