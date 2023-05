‘Santa’: gli Eroi Interstellari alla scuola media Vittorio G. Rossi

Incontro con lo Spazio per gli studenti della scuola media Vittorio G. Rossi di Santa Margherita Ligure. Appuntamento martedì 16 maggio alle ore 11 nell’auditorium della scuola: verrà presentato il libro “Eroi Interstellari”, pubblicato dalla casa editrice L’Orto della Cultura. L’incontro, riservato agli studenti, è stato organizzato dalla direzione scolastica, dalla professoressa Elisa Pilato e da Marina Marchetti, responsabile dei servizi bibliotecari del Comune. Il libro, che è candidato al Premio Strega Ragazzi 2023, racconta la conquista dello Spazio dai primi passi a oggi: in modo avvincente e divertente, ma scientificamente esatto. All’inizio del volume c’è la presentazione firmata da Franco Malerba, primo astronauta italiano, che ha curato anche la revisione storico-scientifica del libro. Nel volume non ci sono fotografie ma le magnifiche illustrazioni realizzate dal disegnatore Giovanni Mucci.

» leggi tutto su www.levantenews.it