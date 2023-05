Semplici orgoglioso: “Noi straordinari, ma ancora non abbiamo fatto niente”

È un Leonardo Semplici con un sorriso a trentadue denti quello che si presenta in conferenza stampa dopo il successo sul Milan. “I vostri complimenti li giro ai miei ragazzi, perché la vittoria è completamente loro”, esordisce il tecnico spezzino, entrando poi nel merito del cambio modulo e del passaggio al 3-5-2. “Avevo chiesto qualcosa di diverso, nonostante avessimo fatto buone gare. Il cambio modulo è dovuto anche alla forza della squadra che affrontavamo, l’avevamo fatto in corsa con l’Udinese, l’avevamo fatto con l’Inter nel primo tempo, prima di cambiare. In questo momento vedevo la squadra che si esprimeva meglio così, non sono importanti i moduli ma l’occupazione dello spazio. Dovevamo essere più compatti, ci siamo riusciti, abbiamo concesso poco ad una squadra straordinaria come il Milan. Nel secondo tempo siamo stati straordinari, tutti sopra le righe e questo ci fa ben sperare per il prosieguo. Abbiamo risposto sul campo a questo momento che non ci vedeva far risultato, ma non abbiamo fatto niente. Ci sono tre finali, ci godiamo la vittoria e da domani prepariamo al meglio la prossima”.

Una vittoria non casuale quella delle Aquile, che hanno saputo mettere sotto i campioni d’Italia in carica in una sorta di partita perfetta: “Abbiamo fatto anche gol su calcio d’angolo ed è una novità per noi”, spiega sorridendo. “Ci lavoriamo ma non ci eravamo mai riusciti, poi c’è il bellissimo gol di Esposito e abbiamo levato qualche tabù. I ragazzi hanno capito il momento, in preparazione alla gara avevo provato a responsabilizzare il gruppo perché non possiamo permetterci di retrocedere. È uscita una prestazione di uomini, sono stati molto bravi ed è chiaro che dobbiamo dare continuità. Non voglio parlare di rammarico, ma se vediamo altre prestazioni non meritavamo di essere in questa posizione. Mi auguro ci porti convinzione e coraggio in partite in cui dobbiamo averlo. È chiaro che dobbiamo ripetere queste prestazioni, nessuno ci regala niente, dovremo andare a Lecce con rispetto ma facendo la nostra gara provando a fare un risultato che ci avvicini alla meta”.

