I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con i colleghi di Roma, hanno

eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Auforità giudiziaria genovese, nei confronti di una 20enne di origine serba per furto in abitazione. La giovane, con pregiudizi di polizia, lo scorso anno si introduceva nell’abitazione sestrese di una donna anziana mediante effrazione della porta di casa, asportando oggetti in oro e denaro per un valore complessivo di 2.500 euro.

