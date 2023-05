Sestri: “Bilal”, dal libro alla serie Sky sui migranti

Il Riviera International Film Festival ha ospitato oggi pomeriggio allo spazio Duferco Lounge, di fonte alla chiesa Santa Maria di Nazareth, il talk tra Nils Hartmann, Stefano Bises e Fabrizio Gatti su “Ostaggi del mare: dal libro inchiesta sulla tratta dei migranti “Bilal” alla nuova serie originale Sky”. Un incontro, quindi, su come da un libro nasce una serie.

A Stefano Bises il ruolo dell’intervistatore, come nasce l’idea di “Bilal” chiede subito a Fabrizio Gatti, l’autore? Dal desiderio di vedere la Milano degli anni Novanta dal punto di vista dei migranti: da qui è nato è un vero e proprio viaggio sul campo dal Senegal, confluito sulle pagine del Corriere della Sera e nei reportage de l’Espresso. Bilal è il nome usato da Stefano usato per sopravvivere nei campi di prigionia dei profughi. Un viaggio durato quattro anni. Una vera odissea. Un libro uscito nel 2007, con un’edizione rinnovata nel 2022. Tra i personaggi che gli sono rimasti più nel cuore Elvis, che non ha più soldi per il viaggio, scappa, viene frustrato dall’ufficiale e finisce nel filo spinato, e Sophie, una delle tante ragazze il cui percorso verso un futuro migliore è ancora più difficile, spesso alla mercé dei soldati.

