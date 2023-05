Sicurezza ad Albenga, il Pd a Tomatis-Distilo: “Basta proclami”. La replica: “Anni di governo a far finta di nulla”

Albenga. Da un lato “la sicurezza è un argomento serio e come tale va affrontato, non con proclami”, dall’altro un invito “a tacere su un tema sul quale si è sempre fatto finta di nulla”.

È la sintesi del nuovo botta e risposta, ovviamente sul tema sicurezza, tra il Pd ingauno e Diego Distilo. Tutto è nato da una lite in via dei Mille, tra cittadini extracomunitari, oggetto di una nota dello stesso Distilo, che ha fatto irritare non poco il Pd che a sua volta, in un comunicato, ha tuonato contro lo stesso presidente del consiglio e contro Roberto Tomatis (Fdi), anche lui molto critico con l’amministrazione sul tema.

