Sori. Ancora un incidente sulle strade della Liguria. È successo sull’Aurelia all’altezza di Sori nel tardo pomeriggio: un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente e l’uomo che guidava il mezzo a due ruote è finito in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18.00 in via Crispi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

» leggi tutto su www.genova24.it