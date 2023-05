Isola del Cantone. Si aggirava ubriaca in paese con una sega, allarmando gli abitanti che non hanno potuto far altro che chiamare le forze dell’ordine. Per questo una 50enne è stata denunciata.

L’episodio ieri in Valle Scrivia: la donna, in evidente stato di agitazione dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, andava in giro brandendo il pericoloso attrezzo per strada.

» leggi tutto su www.genova24.it