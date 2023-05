Violenza di genere, sorveglianza speciale a un 38enne: aveva picchiato e sequestrato la convivente ad Albissola

Savona. Era stato arrestato nel settembre scorso dai carabinieri per aver maltrattato la giovane compagna in condizioni di fragilità, sequestrandola all’interno di un capanno degli attrezzi ad Albissola Marina. Al 38enne è stata ora applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’azione è stata disposta dal questore di Savona Alessandra Simone, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Il destinatario della misura, con diversi precedenti penali e già colpito da un avviso orale del questore, si trova in carcere per scontare una pena definitiva di un anno e otto mesi di reclusione, proprio per maltrattamenti nei confronti della convivente, che in quell’occasione aveva colpito con un casco da moto per poi sequestrarla all’interno di un capanno degli attrezzi fino a che non è stata liberata da un’amica a cui aveva chiesto aiuto.

