Wisniewski bomber che non ti aspetti: “Ora il Lecce, è fondamentale”

Primo gol in Serie A, sotto la Curva Ferrovia, contro il Milan campione d’Italia. Przemysław Wiśniewski non poteva scegliere momento migliore per trovare la sua prima volta in maglia Spezia, nel momento più delicato della stagione: “È un momento molto importante per noi, per la squadra, per me. Oggi abbiamo giocato molto bene, tutti insieme, e abbiamo vinto contro il Milan. È una partita molto importante”, spiega il polacco, che poi guarda già al prossimo impegno: “Per noi è una vittoria molto importante, ora aspettiamo la partita del Verona che vedremo giocare domani. Alla prossima c’è il Lecce, una partita fondamentale, mancano tre partite, ogni partita dovremo dare il 100% e vedremo cosa accadrà”, conclude a Dazn.

