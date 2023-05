Aggressione sfiorata per Cenerini mentre fotografa il degrado nell’ex caserma dei Vigili del fuoco

Un’aggressione sfiorata mentre stava documentando il degrado presente in un piazzale nell’area industriale della città. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Fabio Cenerini, che ieri si era recato “nella zona dell’ex caserma dei pompieri, per fare una verifica dello stato attuale, per un’interpellanza da rivolgere al sindaco Peracchini”. Dal degrado, però, si è passati all’insicurezza.

Ieri Cenerini, che sostiene di aver segnalato la condizione di abbandono della zona “nella passata consiliatura, esattamente il 17 gennaio 2021 nella chat di maggioranza” sollevando una “ampia discussione interna” che “finì nella più totale indifferenza del sindaco” ha iniziato a scattare alcune foto. “Si vede lo scempio, fuori dall’edificio abbandonato da anni, tutto come due anni e mezzo fa: montagne di spazzatura, carcasse di auto… e mi dicono che all’interno degli edifici sia anche peggio!”, dichiara il consigliere del gruppo misto di maggioranza.

“L’area – afferma Cenerini – viene usata da delle persone come discarica. Mi raccontano che si recano al centro di raccolta di Acam Ambiente di Via degli Stagnoni e si offrono per pochi euro di fare la coda al posto di chi deve conferire, e poi invece di smaltire regolarmente, gettano tutto nell’area dell’ex caserma dei pompieri”. “Successivamente ho fatto il giro fermandomi davanti alla nuova area camper: a quel punto mentre facevo un’altra foto mi si è affiancata un’auto, guidata da un uomo con a fianco una donna, che abbassato il finestrino hanno iniziato a urlarmi che non potevo fare foto, di cancellarle. Dall’accento sembravano stranieri. L’uomo è ripartito piazzando l’auto di traverso davanti alla mia e mentre scendeva urlando di dargli il cellulare, ho fatto inversione a U in retromarcia, riuscendo a sfuggire a quella che sarebbe diventata una situazione di estrema pericolosità. Immediatamente ho allertato le forze dell’ordine, che mi hanno assicurato che avrebbero inviato un controllo e che potevo fare denuncia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com