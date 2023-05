Al via “Parole liberate”, tre appuntamenti fra Santo Stefano, Castelnuovo e Luni

Parte il giorno 18 maggio la rassegna Parole Liberate, curata dalla associazione ‘Parole liberate; oltre il muro del carcere’ e dalla etichetta sarzanese Baracca & Burattini. Si svolgerà il 18 maggio a Santo Stefano di Magra presso l’Opificio Calibratura area Vaccari, il 19 al centro sociale di Molicciara (Castelnuovo Magra) ed il 21 nell’anfiteatro romano di Luni. Parole Liberate è un progetto che parte con un bando, creato dalla omonima associazione ed emanato dal Ministero della Giustizia: si propone ai detenuti di scrivere un testo che diventa canzone grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. L’album, prodotto da Baracca & Burattini, è distribuito da The Orchard-Sony Music ed ha avuto la collaborazione di Oliviero Toscani che si è occupato della grafica e della immagine di copertina. L’iniziativa è stata presentata nella sala stampa della Camera dei deputati e presso la sala Gonfalone della Regione Lombardia. L’album ha vinto il Premio Lunezia 2022 e si è classificato secondo alle Targhe Tenco 2022. Il Ministero della Cultura ha premiato l’iniziativa Parole Liberate come miglior progetto speciale 2022, tra le oltre 500 proposte presentate da associazioni, fondazioni, enti, filarmoniche. Lo stesso riconoscimento (e sempre al primo posto in Italia) è stato accordato dal ministero anche per l’anno 2023.

La rassegna, realizzata grazie al patrocinio ed all’impegno delle tre amministrazioni della Valdimagra, vedrà le esibizioni degli artisti collegati al progetto oltre alla partecipazione di detenuti, ex detenuti ed operatori del mondo carcerario. Il programma musicale. A Santo Stefano di Magra: Ambrogio Sparagna (il più importante esponente della musica popolare italiana) con i Lumenea e Finaz (autore e chitarrista della Bandabardò). A Castelnuovo Magra: oltre agli Emis del chitarrista Dome La Muerte ed allo storico gruppo degli Yo Yo Mundi suoneranno, grazie a speciali permessi della amministrazione penitenziaria, i Khod che sono una band musicale formata all’interno del carcere di Volterra. A Luni si svolgerà, invece, l’edizione annuale del Premio Parole Liberate che proclamerà il testo vincitore per l’anno 2023. Si esibirà per l’occasione (oltre a NuovoNormale, Teresa Plantamura, Luca Faggella e Max Bianchi) un personaggio mitico della musica leggera italiana; Enrico Maria Papes, storico leader dei Giganti. Concluderà la serata Andrea Chimenti che, nella sua lunga carriera, si è avvalso della collaborazione di artisti internazionali quali David Sylvian, Steve Jansen, Mick Karn e Mick Ronson (chitarrista e produttore di Bowie, Lou Reed e Bob Dylan).

