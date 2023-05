Amichevole benefica Carcare-Savona: raccolti 1200 euro per Brayan, bimbo affetto da leucemia

Carcare. Una giornata di sport, di festa e soprattutto di solidarietà: è stato tutto questo il Memorial Pino Piacenza andato in scena ieri (13 maggio) al Candido Corrent di Carcare. A sfidarsi Carcarese e Savona che sono scese in campo per ricordare l’insegnate ed assessore carcarese scomparso alcuni anni fa e raccogliere fondi per regalare una vacanza in Liguria a Brayan, bimbo torinese di sette anni che da tempo combatte con la leucemia.

La malattia, scoperta quando aveva appena due anni, lo ha costretto a trascorrere la maggior parte della sua infanzia in ospedale, ma fortunatamente gli ultimi esami hanno dato esiti positivi e Brayan, seppur con tutte le accortezze e le difficoltà del caso, è potuto tornare a vivere come ogni bambino dovrebbe. Ed ora sogna di poter fare una vacanza insieme alla sua famiglia in Liguria, terra di due sue grandi amici: lo Spiderman savonese Mattia Villardita e Tommaso Manti, ex giocatore biancorosso.

