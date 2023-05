Auto uscita di strada infilzata da un guard-rail, illesi i due passeggeri

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuta questo pomeriggio sulla strada provinciale SP523 per un incidente stradale. Un’auto che procedeva da San Pietro Vara in direzione Varese Ligure, all’altezza della frazione di Pivazzano, è finita fuori strada andando ad impattare contro il guard-rail a bordo carreggiata. Nell’urto il guard-rail si è infilato nella parte anteriore della macchina, passando tra i due occupanti lasciandoli illesi per poi uscire dal retro dell’auto. Durante le operazioni di soccorso la circolazione sulla strada statale è stata interrotta. I due occupanti dell’auto sono stati comunque trasportati al pronto soccorso per accertamenti sanitari. I Vigili del Fuoco di Brugnato hanno messo in sicurezza l’area ed hanno provveduto a tagliare il guard-rail per consentire la rimozione dell’auto. Sul posto anche il personale del 118 ed i Carabinieri per i rilievi di competenza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com