BB Competition “di classe” al Rally Golfo dell’Asinara

BB Competition può festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, sulla pedana d’arrivo del Rally Golfo dell’Asinara. La scuderia spezzina, impegnata sull’asfalto dell’appuntamento inaugurale della Coppa Rally di Zona 9, ha condiviso con Nicola Angilletta la prima posizione di classe Rally5, garantendosi il massimo punteggio di categoria e guardando con ottimismo alla serie regionale sarda. Caratterizzate da una situazione di fondo resa particolarmente impegnativa dalle condizioni meteo, le strade della provincia di Sassari hanno confermato la bontà del ritorno del driver sulla Renault Rally5 del team V-Sport, con Michael Adam Berni chiamato al ruolo di copilota. Un impegno archiviato con soddisfazione anche in ottica Michelin Zone Rally Cup, marchio che ha equipaggiato la vettura con i propri pneumatici.

Il Rally Golfo dell’Asinara ha interessato il Nord della Sardegna proponendo un plateau di partecipanti di assoluto livello. Per Nicola Angilletta l’impegno è valso come occasione per tornare al volante dopo sette mesi di inattività, con l’ultima esperienza vissuta ancora sull’isola, sulle strade del Rally Terra Sarda di ottobre scorso.

