Calcio/ Rapallo Ruentes, play out contro la Voltrese: battuta la Forza e Coraggio

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA 34a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – FORZA E CORAGGIO 1 – 0

RETE: 63° Costa (RR)

ARBITRO: Sig. Francesco Isnardi di Albenga

SPETTATORI: 80 circa

Missione compiuta, il Rapallo Ruentes batte meritatamente il sempre ostico Forza e Coraggio e si assicura i playout contro la Voltrese.

E’ stata una partita abbastanza sofferta, con la tensione del caso e un’orecchio a quello che succedeva in contemporanea tra Voltrese e Genova Calcio.

La prima occasione la abbiamo al 5°, lo spagnolo Castro Cid viene platealmente atterrato in area ospite, ma l’ arbitro fa proseguire. Al 6° tiro di Cuccolo dal limite sinistro dell’area, ma la palla finisce fuori; stessa sorte subisce dall’altra parte del terreno di gioco un tiro di Bondi su assist di Canovi. Al 25° tiro dal limite di Castro Cid, che si conclude con un nulla di fatto. Sul capovolgimento di fronte, azione di contropiede di Sqypi che però davanti a Longato sbaglia clamorosamente. Al 28° punizione dell’esperto argentino Erpen (42 anni!) testa di Cherchi e Longato si supera deviando in angolo. Al 29° azione dei ruentini con Canovi che tira per due volte consecutive, entrambe ribattute. Al 34° clamorosa occasione per i padroni di casa, punizione dal limite di Castro Cid e la palla si infrange contro la traversa. Non succede più nulla e squadre al riposo.

Nella ripresa al 52° assist di Cova Ferrando per Canovi, il cui tiro rasoterra dal limite viene parato. Al 63° il Rapallo passa in vantaggio, assist di Bondi per Costa che irrompe in area e trafigge il portiere spezzino, 1-0 per noi! All’82° da azione di calcio d’angolo, il colpo di testa di Orlando colpisce il palo. All’85° viene annullato un gol al Forza e Coraggio con Guelfi per posizione di fuorigioco. All’87° viene espulso Sqypi per proteste,e l’ultima azione l’abbiamo al 90° quando un tiro a girare di Castro Cid sfiora la traversa. Triplice fischio finale.

Domenica prossima 21 Maggio 2023 al “Macera” in orario da stabilire ci sarà l’andata dei playout contro la Voltrese e la Domenica successiva 28 Maggio ci sarà il ritorno al “San Carlo” di Voltri: due partite senza appello in cui i nostri ragazzi si giocheranno l’intera stagione.

