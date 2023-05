Chiavari: giovedì il depuratore fa tappa in Regione

Cosa sanno e cosa pensano i chiavaresi del depuratore in area colmata? Probabilmente poco circa l’iter che ha portato alla scelta di quella zona; e poco sulle pesanti sanzioni europee che peseranno su tutti gli utenti. Tanti temono che l’area strappata al mare possa diventare terra di conquista di costruttori. Sospette le illazioni circa i presunti miasmi che l’impianto emanerebbe (eppure basta andare a Rapallo, ‘Santa’ e Recco per rendersi conto che non è vero).

Questo non esclude possano esservi ipotesi migliori dell’attuale: anche se sembra impossibile trovare altra area adeguata, rispondente alle norne di legge. E se si trovasse, cosa realizzare sulla colmata? Era giunto un suggerimento: il solito concorso di idee o un progetto firmato da Renzo Piano. Secondo tanti, purché i progetti non prevedano speculazione privata.

