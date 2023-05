Chiavari. Messuti sulla commissione tribunale: “Troppe carenze”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Domani parteciperò alla commissione sulla riapertura del Tribunale. Come detto ampiamente, è un obiettivo che vogliamo raggiungere. Risultato che Chiavari merita e che la ricollocherebbe in quel ruolo economico, politico e culturale di cui ha sempre fatto parte – afferma il primo cittadino Federico Messuti – Per questo motivo abbiamo creato una commissione ad hoc per redigere, entro 6 mesi, un progetto puntuale. Finora come sindaco, come avvocato e ancor più come chiavarese, ho appreso solo che occorrerebbero circa 6000 mq. Senza dati alle spalle. Mancano incontri e accordi con soggetti istituzionali, manca un pur indicativo quadro economico. Manca, soprattutto, una progettazione con varie ipotesi di spazi da allocare. Carenze che, dopo due mesi dalla nomina, indicano una preoccupante inerzia della commissione presieduta dal consigliere Nicola Orecchia che, pur avendo pieni poteri, una segreteria e un tecnico comunale dedicato, ha indicato solo un numero e per di più astratto. Il Sottosegretario Del Mastro è stato chiaro: occorre un progetto che ampli il vecchio perimetro giudiziario e che alleggerisca i tribunali limitrofi”.

