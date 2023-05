…E quattro!

“Ce ne hai messo ad arrivare… è così che vuoi bene alla tua bella?”

è una tipa robusta ma non troppo, di altezza media; i jeans finiscono alla caviglia sopra anfibi neri; porta un maglione a sacco blù scuro. I capelli biondo cenere, il viso tondo e sodo con nulla di torvo addosso, lo sguardo anonimo. Non ha niente di fuori posto né di brutto, ma nessuno la potrebbe definire una bella ragazza. Nella mano destra, che nasconde dietro la coscia, ha una pistola di medie dimensioni. Alberto entra senza parlare. Marta è seduta su una poltroncina bassa dai manici di legno scoperti. Probabilmente fino a un quarto d’ora prima aveva uno sguardo terrorizzato; poi deve aver fatto le sue riflessioni in attesa di Alberto, e è riuscita a assumere un’aria del tutto inespressiva, preparandosi dentro a guardarlo rassicurante, come ora sta cercando di fare. Alberto, tentando di evitare l’odio negli occhi per non peggiorare la situazione, passa in silenzio il confine della soglia. La ragazza chiude la porta, gli punta la pistola addosso:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com