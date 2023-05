Elezioni comunali: l’affluenza alle 12 a Sarzana, Porto Venere, Maissana e Carro

E’ piuttosto bassa l’affluenza alle urne che si registra alle 12 per la elezioni amministrative di Sarzana, Porto Venere, Maissana e Carro. Bisogna però tenere conto che gli elettori potranno recarsi ai seggi sino alle 23 della giornata di oggi, domenica 14 maggio, e tra le 7 e le 15 di quella di domani, lunedì 15 maggio.

Va quindi preso con la dovuta prudenza il raffronto tra l’affluenza della mattinata odierna e quella delle comunali del 2018, quando si voto nella sola giornata di domenica 10 giugno. Fa eccezione Maissana, dove le ultime amministrative risalgono al 26 maggio 2019.

A Sarzana, il più importante comune chiamato al voto, si è recato ai seggi il 17,20 per cento degli aventi diritto (era il 23,15 cinque anni fa). A Porto Venere il dato registrato oggi sale al 19,79 per cento (rispetto al 25,86 del 2018), mentre a Maissana si scende al 14,94 per cento (rispetto al 25,12 del 2019). Decisamente bassa, infine, la percentuale di elettori che hanno già espresso il voto a Carro: alle 12 l’affluenza era pari al 9,22 per cento, meno della metà di quella registrata cinque anni fa (19,12).

Il prossimo rilevamento dell’affluenza è fissato alle 19 di oggi.

