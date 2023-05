Eurovision 2023, Alessandra Mele non vince ma raggiunge il quinto posto. Sul podio la Svezia

Pietra Ligure/Liverpool. Il savonese ha tifato fino all’ultimo per la giovane Alessandra Mele, la cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese che si è esibita questa sera per gareggiare alla finale dell’Eurovision 2023. Purtroppo però non ha vinto, a deciderlo il televoto.

A raggiungere il podio dell’ambito contest musicale la Svezia con la cantante Loreen e il suo brano “Tattoo”. Alessandra Mele si è piazzata al quinto posto, Marco Mengoni (Italia) con la sua “Due vite” poco sopra, al quarto.

» leggi tutto su www.ivg.it