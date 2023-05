Festa della mamma, Toti: “Colonna portante della società, dobbiamo impegnarci per raggiungere la vera parità”

Liguria. “Le mamme e le donne in generale sono indubbiamente la colonna portante della società e sono anche la categoria su cui dobbiamo impegnarci di più nei prossimi anni per rendere sempre più compatibile la loro vita da mamma con quella da donne lavoratrici insomma per fare tutto quello che ancora manca per raggiungere ad avere una parità e anche per far ripartire quel trend demografico in pericoloso calo di cui si parla molto spesso nel nostro paese. D’altra parte molto spesso non riusciamo a cogliere quali sono le esigenze reali e soprattutto ad andare incontro alle necessità di queste persone. Ricordare tutto questo in modo anche allegro in questa piazza nel giorno della Festa della mamma credo sia un modo per ricordare a noi stessi tutto il percorso che dobbiamo ancora fare”.

Così il presidente della Regione Liguria oggi pomeriggio in piazza De Ferrari in occasione dell’evento ‘Il mio regalo per la mamma’, organizzato dall’Ente insieme all’Agenzia In Liguria. Un pomeriggio di festa in cui centinaia di bambini hanno potuto divertirsi con le famiglie grazie all’animazione, i giochi, lo spettacolo di magia, la baby dance, il truccabimbi e i laboratori per creare pensieri da regalare alle proprie mamme.

» leggi tutto su www.ivg.it