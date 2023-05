Milan a colloquio con i tifosi dopo la sconfitta del Picco, indaga la Procura Federale

Proprio come avvenuto lo scorso 10 marzo al termine di Spezia-Inter, ieri sera anche il Milan di Pioli ha chiuso la sua serata al Picco a “rapporto” dai propri tifosi, sotto un settore ospiti fra i più vicini al campo di tutta la Serie A. A pochi giorni dal ritorno della semifinale di Champions – proprio contro i nerazzurri – gli ultras rossoneri sono stati alcuni minuti a colloquio con la squadra e il mister Pioli, che al termine ha spiegato come abbiano spronato il gruppo in vista della partita europea, cosa ripetuta anche questa mattina a Milanello fra applausi e incitamenti reciproci. Le immagini però non sono sfuggite anche alla Procura Federale che, come riporta Ansa, si starebbe muovendo per valutare eventuali profili di irregolarità.

L’articolo 25, comma 9, del Codice di Giustizia sportiva della Figc riporta infatti come “Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”. Situazioni che non sembrerebbero rientrare in quanto visto ieri al Picco e che in ogni caso potrebbero comportare sanzioni per i giocatori, cosa che comunque non era accaduta per i tesserati dell’Inter.

