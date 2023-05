Pallanuoto M/ Under 16, il Bogliasco vince il derby contro la Pro Recco

Dalla pagina Facebook del Bogliasco 1951

Bella vittoria per la nostra Under 16 maschile che nel penultimo turno della fase regionale del torneo di categoria si sbarazza della Pro Recco legittimando il proprio secondo posto in classifica. Alla Vassallo la sfida con i biancocelesti finisce 8-5 a favore dei ragazzi di Pachito Sbolgi che, grazie ad una grande prova collettiva, ribaltano l’iniziale vantaggio avversario conducendo la gara dalla fine del primo tempo fino alla sirena lunga. Decisiva la parte centrale del match, in cui i bogliaschini hanno gettato le basi del proprio successo.

