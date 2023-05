Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Queste le previsioni per le giornata di oggi, domenica 14 maggio, quando la temperatura massima registrata sarà di 20°C e la minima di 13°C.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

L’articolo Piovaschi sparsi in mattinata e in serata. Tregua attesa solo nel pomeriggio proviene da Citta della Spezia.

